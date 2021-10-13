Эксперт Кричевский заявил, что банк готов дать надежному заемщику кредит на большую сумму

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Банк может одобрить кредит на большую, чем запрашивает заемщик, сумму по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
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