Призывать женщин в ВСУ хотят в офисе Зеленского

Заместитель руководителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского Павел Палиса считает, что все граждане страны независимо от половой принадлежности должны пройти службу в вооруженных силах, в противном случае они будут лишены ряда прав.
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