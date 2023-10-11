«Кто получил почти два миллиарда?»: Депутата Читы заинтересовала судьба нового муниципального учреждения

Депутата Гордумы Александра Щебенькова заинтересовала судьба муниципального учреждения «Благоустройство-Чита», которое получило почти два миллиарда рублей для проведения работ в рамках строительства троллейбусной линии до посёлка КСК.
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