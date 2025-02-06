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Мода и Шоу-бизнес

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Виктория Боня привлекла внимание Канье Уэста снимком в «голом» наряде: «Бьянка на минималках»

Виктория Боня привлекла внимание Канье Уэста снимком в «голом» наряде: «Бьянка на минималках»

Своя Бьянка Ценсори есть и у нас с вами. Правда, живущая в Монако. Виктория Боня оделась в духе жены Канье Уэста, в кружевное «голое» боди, опубликовала фото в запрещенной сети и отметила аккаунт рэпера, решив привлечь к себе его внимание.

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