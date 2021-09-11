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Ученые развенчали известный миф о наборе лишнего веса

Ученые развенчали известный миф о наборе лишнего веса

Специалисты из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета опровергли популярный миф, согласно которому основной набор лишнего веса происходит в среднем возрасте, сообщается в журнале The Lancet Diabetes and Endocrinology.

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