Смерть Юрия Соломина: кому достанется наследство великого актёра и худрука Малого театра Елена Галицкая11 января в Москве скончался Юрий Соломин, выдающийся актёр и художественный руководитель Малого театра.
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