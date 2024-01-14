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Смерть Юрия Соломина: кому достанется наследство великого актёра и худрука Малого театра

Смерть Юрия Соломина: кому достанется наследство великого актёра и худрука Малого театра

Смерть Юрия Соломина: кому достанется наследство великого актёра и худрука Малого театра Елена Галицкая11 января в Москве скончался Юрий Соломин, выдающийся актёр и художественный руководитель Малого театра.

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