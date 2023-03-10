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Налоговая заподозрила «Барсу» в махинациях в 2019-м из-за снижения клубом налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование

Налоговая заподозрила «Барсу» в махинациях в 2019-м из-за снижения клубом налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование

Расследование по делу «Барсы» и судей началось с разбирательств клуба с налоговой службой. Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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