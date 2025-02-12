Компани о 2:1 с «Селтиком»: «Заслуженная победа «Баварии», но это только первый матч. Дома мы сильны»

«Хорошая победа, но это только первый матч. «Селтик» не часто проигрывает дома, поэтому мы рады этой победе.
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