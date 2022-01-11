Одна из магистралей в Подмосковье стала платной с 11 января

Начиная со вторника, 11 января, в Московской области начнет работать новая платная магистраль. Как пишет «Коммерсантъ», станут взимать плату по участку трассы М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки (45-66-й километр).