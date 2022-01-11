Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Хватит уже позориться регулярными переименованиями, уже 5 раз переименовывали. Оставьте историческое АкмолинскНур-Султану предр...
  • Кот Мурлыка
    Больше всего отпугивает паранджа и карие глаза. Далее идёт лысая голова либо густые чёрные волосы, от брюнеток со сму...Мужчины назвали п...
  • Belitskyi Belitskyi
    что нам нужно мы и без сопливых знаемНуланд дала росси...

Одна из магистралей в Подмосковье стала платной с 11 января

Одна из магистралей в Подмосковье стала платной с 11 января

Начиная со вторника, 11 января, в Московской области начнет работать новая платная магистраль. Как пишет «Коммерсантъ», станут взимать плату по участку трассы М-1 «Беларусь» от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки (45-66-й километр).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх