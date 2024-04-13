Россия продолжит развивать программы образовательного сотрудничества с Индией

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов обсудил перспективы двустороннего сотрудничества в сфере образования с Секретарем Департамента школьного образования и грамотности Министерства образования Республики Индия Санджаем Кумаром.
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