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Крымское информационное агентство

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Крымские бойцы с передовой поблагодарили симферопольских пенсионеров за партию боевых дронов

Крымские бойцы с передовой поблагодарили симферопольских пенсионеров за партию боевых дронов

Народный фронт передал одновременно две партии FPV-дронов крымским бойцам: одна группа доставила груз для бойцов на передовой Херсонского направления СВО под Крынками, вторая довезла партию разведке для ребят на Днепре.

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