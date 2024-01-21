Крымские бойцы с передовой поблагодарили симферопольских пенсионеров за партию боевых дронов

Народный фронт передал одновременно две партии FPV-дронов крымским бойцам: одна группа доставила груз для бойцов на передовой Херсонского направления СВО под Крынками, вторая довезла партию разведке для ребят на Днепре.
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