Правые СМИ в США сообщили о планируемом покушении на Трампа

Следующим покушением на Трампа может стать попытка сбить самолет Трампа, заявил бывший зеленый берет и бывший участник операции «одинокая звезда» на границе Техаса и Мексики Пит Чемберс 26 сентября в подкасте Tommy’s Podcast.
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