Угрозы для третьей экономики мира: сможет ли Германия избежать коллапса

Германия, давно известная своей инженерной точностью и качеством продукции, не только долгое время удерживает лидерство в Европе, но и входит в тройку крупнейших экономик мира, уступая лишь Китаю и США (по итогам 2023 года).
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