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Аргументы недели

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Иран признал дефицит бензина и готовится к росту цен на него

Иран признал дефицит бензина и готовится к росту цен на него

Правительство Ирана впервые официально признало критический дефицит бензина в стране, вызванный экономической войной, объявленной администрацией Дональда Трампа.

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