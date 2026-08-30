Иран признал дефицит бензина и готовится к росту цен на него

Правительство Ирана впервые официально признало критический дефицит бензина в стране, вызванный экономической войной, объявленной администрацией Дональда Трампа.
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