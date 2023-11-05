Кнут без пряника

Недавнее возвращение в родные пенаты двух российских олигархов, пардон, «крупных бизнесменов» Михаила Фридмана и Петра Авена, партнёров по бизнесу и совладельцев Альфа-банка, наделало много шума в российском информационном поле.
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