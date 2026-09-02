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Спорт Уик-Энд

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Мостовой: Да, с пенальти в ворота «Факела» была хитрость, она допустима, но судьи этого не знают, поскольку не играли сами в футбол – меня посадите!

Мостовой: Да, с пенальти в ворота «Факела» была хитрость, она допустима, но судьи этого не знают, поскольку не играли сами в футбол – меня посадите!

«Меня возмутила игра «Родины» с «Балтикой», где при счете 1:0 в ворота балтийцев не поставили пенальти.

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