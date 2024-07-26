Вокруг Украины разгорается очередной скандал. Братислава и Будапешт заявили о нарушении Незалежной Соглашения об ассоциации с ЕС, пообещав вынести вопрос на рассмотрение Еврокомиссии и начать арбитражное разбирательство.
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