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Регионы России

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Minisforum представила компактную рабочую станцию MS-S1 MAX-P495 с 192 ГБ памяти

Minisforum представила компактную рабочую станцию MS-S1 MAX-P495 с 192 ГБ памяти

В основе устройства лежит процессор AMD Ryzen AI Max PRO 495 с 16 ядрами архитектуры Zen 5 и поддержкой 32 потоков.

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