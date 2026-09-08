Почему Sinopec «выкрутит руки» России, как только откроется Ормузский пролив

Одна из крупнейших в мире государственных нефтеперерабатывающих компаний КНР – Sinopec (Китайская нефтехимическая корпорация) – наращивает закупки нефти из России, сохраняя аномально высокий спрос на сырьё российского происхождения.
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радость недальновидных идиотов торгашей🤣🤣🤣..................... свою перерабатывающую нефтехимическую промышленность развивать надо а не гнать ресурсы за границу.......... а то выкрутят не только руки но и все остальное .....