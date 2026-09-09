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Газета.ру

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"Известия": производство красной икры в России сократилось в три раза

"Известия": производство красной икры в России сократилось в три раза

Производство красной икры в России уменьшилось в три раза. Об этом сообщает газета «Известия».С 20 мая, когда в стране началась путина, по 7 сентября в торговый оборот поступило 2,6 тыс.

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