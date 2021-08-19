Газета Труд

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«Не хочу умирать»: мужчина в пикапе, угрожавший взрывом у Капитолия, сдался полиции

«Не хочу умирать»: мужчина в пикапе, угрожавший взрывом у Капитолия, сдался полиции

Полиция Вашингтона задержала американца, который в четверг, 19 августа припарковался на машине без номеров возле Капитолия – штаб-квартиры Конгресса США в Вашингтоне, - и угрожал взорвать мощную бомбу, требуя отставки президента страны Джо Байдена.

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