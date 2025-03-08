В 2024 году Ивановское УФАС вынесло 54 решения о включение подрядчиков в РНП

Ивановское УФАС на этой неделе подвело итоги работы за прошедший 2024 год. Одной из актуальных тем на публичных слушаниях стало рассмотрение обращений заказчиков о включении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр недобросовестных поставщиков.
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