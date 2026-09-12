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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барриос о Мостовом: «После матча пожелал ему удачи в «Локо», у него все получится. Мы защищаем свои цвета, но за пределами поля будем друзьями»

Полузащитник « Зенита » Вильмар Барриос рассказал, что дружит с Андреем Мостовым , который выступает на правах аренды за « Локомотив ».

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