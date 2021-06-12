Старт Евро-2020, Джокович победил Надаля на «РГ», замена в составе России, Газизов выиграл суд у «Спартака» на 299 млн и другие новости утра

1. Дан старт Евро-2020! Италия разгромила Турцию (3:0) в матче открытия. Андреа Бочелли спел арию Nessun dorma на церемонии перед игрой, и вообще было красиво! 2.
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