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31 подписчик

Концерт «Музыка XX века. Страсть, свобода, история»

Концерт «Музыка XX века. Страсть, свобода, история»

Музыка прошлого века здесь предстанет не музейным экспонатом, а живым материалом, который легко меняет форму и снова звучит остро.

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