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Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами

Взрывы в Одессе и Киеве: ночная работа "Геранями", "Бандеролями" и управляемыми авиабомбами

Взрывы вновь гремят в Одессе и близлежащих районах на фоне воздушной тревоги в Одесской области, удары наносятся и по Киевскому региону.

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