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Бабушка самого ценного игрока ЧМ-2023 Шилова не сдала экзамен по латышскому языку. Это нужно гражданам России для продления ВНЖ в Латвии

Бабушка вратаря сборной Латвии по хоккею Артура Шилова не сдала экзамен по латышскому языку на категорию A2, необходимую для продления разрешения на жительство в стране.

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