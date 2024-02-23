Юрист Анцелиович назвала причину, по которой ОКР может обжаловать решение CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК) и объяснила, почему подача еще одной апелляции туда же невозможна.