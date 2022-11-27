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КХЛ. «Спартак» в гостях у «Трактора», «Салават» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Сочи»

«Салават Юлаев» сыграет с «Металлургом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Трактор» примет «Спартак», «Ак Барс» будет противостоять «Сочи».

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