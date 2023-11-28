Приметы и поверья на сегодня 29 ноября 2023 года расскажут, какой будет грядущая зима и помогут уберечься от неприятностей Мария Лимонова«Славянские народы уже многие годы соблюдают народные приметы и поверья на сегодняшний день, среду, 29 ноября 2023 года.