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Ди Мария о недовольстве Месси Левандовским на ЧМ: «Иногда к нему не проявляют уважения и не понимают, что он лучший игрок на свете. Не говорите ему ничего, если он заведется – вам же хуже»

Ди Мария о недовольстве Месси Левандовским на ЧМ: «Иногда к нему не проявляют уважения и не понимают, что он лучший игрок на свете. Не говорите ему ничего, если он заведется – вам же хуже»

Роберт Левандовски в конце игры Польши с Аргентиной на ЧМ-2022 сфолил на капитане южноамериканской команды и после этого попытался пожать ему руку, но Месси демонстративно проигнорировал этот жест.

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