Интересная жизнь с Vera Star Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов на странице своего Telegram-канала опубликовал состав одного из 3-х классов обычной школы в подмосковных Котельниках.
"Хасан, Рамазан, Юсуп - ни одной русской фамилии": Член СПЧ Кабанов опубликовал шокирующий список учеников одной из школ в Подмосковье
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Потому что: Офицеры заведомо приежали на время. Никто из них не собирался оставаться в Германии насовсем. Приезжали они туда не сами, а по приказу, организованно. Организацией занималось могучее государство. А так называемых "мигрантов" не существует. Это искусственное понятие. Мошенники, коррупционеры и рабовладельцы свалили в одну кучу несколько разных категорий приезжих, к каждой из которых требуется отдельный подход.
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1 час.
Владимир
Будущие депутаты и кандидаты в президенты страны... Что бы не допустить этого - сделайте правильный выбор из кандидатов в президенты.
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41 мин.
В
Владимир
Когда Союз развалился, в их республиках началась ЖЁСТКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА... Всех русских снимали с занимаемых должностей и вынуждали к переезду в Россию. Буквально в течении года, ни одного русского не осталось в должности директора... После этого у них стали разваливаться предприятия и заводы. Теперь все лезут сюда и плодятся.
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28 мин.
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