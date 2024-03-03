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"Хасан, Рамазан, Юсуп - ни одной русской фамилии": Член СПЧ Кабанов опубликовал шокирующий список учеников одной из школ в Подмосковье

"Хасан, Рамазан, Юсуп - ни одной русской фамилии": Член СПЧ Кабанов опубликовал шокирующий список учеников одной из школ в Подмосковье

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Потому что: Офицеры заведомо приежали на время. Никто из них не собирался оставаться в Германии насовсем. Приезжали они туда не сами, а по приказу, организованно. Организацией занималось могучее государство. А так называемых &quot;мигрантов&quot; не существует. Это искусственное понятие. Мошенники, коррупционеры и рабовладельцы свалили в одну кучу несколько разных категорий приезжих, к каждой из которых требуется отдельный подход.
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Владимир
Будущие депутаты и кандидаты в президенты страны... Что бы не допустить этого - сделайте правильный выбор из кандидатов в президенты.
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Владимир
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