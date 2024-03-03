"Хасан, Рамазан, Юсуп - ни одной русской фамилии": Член СПЧ Кабанов опубликовал шокирующий список учеников одной из школ в Подмосковье

Вадим Кузнецов Потому что: Офицеры заведомо приежали на время. Никто из них не собирался оставаться в Германии насовсем. Приезжали они туда не сами, а по приказу, организованно. Организацией занималось могучее государство. А так называемых "мигрантов" не существует. Это искусственное понятие. Мошенники, коррупционеры и рабовладельцы свалили в одну кучу несколько разных категорий приезжих, к каждой из которых требуется отдельный подход.

Владимир Будущие депутаты и кандидаты в президенты страны... Что бы не допустить этого - сделайте правильный выбор из кандидатов в президенты.