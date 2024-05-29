В Петербурге владельцам территорий начали приходить штрафы за ямы

В размере 30 тысяч рублей ГАТИ с началом агротехнического периода, 15 апреля, продолжила мониторинг муниципальных и частных территорий с помощью нейросетевого комплекса «Городовой», передает пресс-служба Смольного.
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