Пленные ВСУ вводили в заблуждение командиров и помогали российским бойцам

РИА Новости: Пленные бойцы ВСУ в Часовом Яре две недели помогали десантникам РФ Взятые в плен в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько недель помогали бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, передавая командованию ложные сведения об обстановке.
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