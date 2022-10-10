Газета.ру

7 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Расхерачить пункты смены колесных пар. Не своим же ходом они пойдут. А пойдут, на пол корпуса заехал через границу- п...Шеф Пентагона Ост...
  • Иван Иванов
    так надо сделать всё возможное и невозможное чтобы это железо до хохлов не доехало...Шеф Пентагона Ост...
  • Сергей Нововожилов
    Что сказать, пизда.Марго Робби расск...

Полиция разогнала митингующих в Кишиневе

Полиция разогнала митингующих в Кишиневе

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии устроили разгон палаточного лагеря митингующих, который был организован оппозиционной партией "Шор" - протестующие требовали отставки правительства и президента Майи Санду, сообщает РИА "Новости".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх