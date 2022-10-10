Полиция разогнала митингующих в Кишиневе

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии устроили разгон палаточного лагеря митингующих, который был организован оппозиционной партией "Шор" - протестующие требовали отставки правительства и президента Майи Санду, сообщает РИА "Новости".
Сотрудники правоохранительных органов Молдавии устроили разгон палаточного лагеря митингующих, который был организован оппозиционной партией "Шор" - протестующие требовали отставки правительства и президента Майи Санду, сообщает РИА "Новости".
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