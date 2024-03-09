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Заноза

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Воинственный Маню – Голос Мордора

Воинственный Маню – Голос Мордора

Можно бесконечно смотреть на то, как Эммануэль Макрон собирается на войну с Россией. Похоже, что уже неделю от него звучат самые противоречивые предложения и заявления и в шоке находятся не только его коллеги по западному блоку, но и некоторые члены собственного правительства Источник фото: dpa А вчера Макрон наконец-то заявил, что «если вы чего-то не исключаете, то не значит, что вы это будете делать».

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