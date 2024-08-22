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Певица Алена Апина о музыке: «Моя соломинка, лекарство, слезы»

Певица Алена Апина о музыке: «Моя соломинка, лекарство, слезы»

Певица, композитор, поэтесса, радиоведущая, актриса, педагог; заслуженная артистка Российский Федерации Алена Апина призналась, что обрела дело жизни и средство сделать эту жизнь радостной еще в раннем детстве.

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