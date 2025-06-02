Летняя работа для подростков. Как избежать мошенников и найти надежную вакансию на Алтае

Для школьников это возможность заработать первые деньги, получить новый опыт и даже определиться с будущей профессией В Алтайском крае летом 2025 года только благодаря службе занятости смогут трудоустроиться более десяти тысяч подростков в рамках акции "Пятая трудовая четверть".