Летняя работа для подростков. Как избежать мошенников и найти надежную вакансию на Алтае

Для школьников это возможность заработать первые деньги, получить новый опыт и даже определиться с будущей профессией В Алтайском крае летом 2025 года только благодаря службе занятости смогут трудоустроиться более десяти тысяч подростков в рамках акции "Пятая трудовая четверть".
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