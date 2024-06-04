Военные сборы для юношей Петербурга пройдут с «Успехом» за 23 млн

Власти Петербурга не жалеют средств на патриотическое воспитание молодежи. В этом году для юношей, которые проходят обучение в старших классах школ и колледжах, проведут учебные сборы по основам военной подготовки.
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