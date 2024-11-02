На Кубани грузовик после удара о большегруз влетел в автобус, погибли двое

Грузовик "Скания" столкнулся с большегрузом "Ман", а затем по инерции — с автобусом "Мерседес".Сегодня ночью на автомобильной дороге, соединяющей Краснодар, Кропоткин и граничащей со Ставропольским краем, произошло серьёзное ДТП.