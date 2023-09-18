ЭНЕРГИЯ ДНЯ 19 сентября 2023 года

Энергия дня девятнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года = 866 =Будьте достаточно мудрыми, чтобы позволить раскрытию служить вам = Весы Истории необходимо привести к строгой симметрии добра и зла, белого и чёрного= Внутреннее равновесие зависит от любовного внимания к своему духовному сердцу = Во Вселенной всё предельно просто, практично, элегантно, совершенно и красиво = Всё, что создано на Земле, есть Бог, есть Любовь, есть Гармония Миров и Вечности! = В философской дискуссии выигрывает побеждённый - он приумножает свои Знания.