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ВС Азербайджана провели совместный с НАТО тренинг в рамках сотрудничества

ВС Азербайджана провели совместный с НАТО тренинг в рамках сотрудничества

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана провели совместный с Североатлантическим альянсом тренинг в рамках "Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству" между министерством обороны республики и НАТО в этом году.

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