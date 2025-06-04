ВС Азербайджана провели совместный с НАТО тренинг в рамках сотрудничества

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана провели совместный с Североатлантическим альянсом тренинг в рамках "Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству" между министерством обороны республики и НАТО в этом году.
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