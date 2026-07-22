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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Магомед Давудов: «В этом году на собственном опыте почувствовали, что удержать завоеванные трофеи гораздо сложнее, чем выиграть их впервые»

Магомед Давудов оценил игру «Стрелы-Ак Барс» в первой половине российского регбийного сезона. «Стрела-Ак Барс» проиграла матч за Суперкубок России и вылетела в четвертьфинале Кубка России, но идет без поражений в чемпионате.

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