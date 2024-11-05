Гол Батракова «Зениту» признан лучшим болельщиками «Локомотива» в октябре: видео

Мяч полузащитника Алексея Батракова в ворота «Зенита» в матче 14-го тура РПЛ признан лучшим голом «Локомотива» в октябре, сообщает пресс-служба железнодорожниковМяч полузащитника Алексея Батракова в ворота «Зенита» в матче 14-го тура РПЛ признан лучшим голом «Локомотива» в октябре, сообщает пресс-служба железнодорожниковВ голосовании болельщиков в клубном телеграм-канале Батраков набрал 63%, обойдя второй мяч Сергея Пиняева в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (16%), гол Константина Сарвели «Ростову» (10%) в игре 6-го тура Пути РПЛ Кубка России, мяч Тимура Сулейманова во встрече 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (7%) и первый гол Пиняева «Оренбургу» (4%).
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