Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бывший глава «Нафтогаз Украины» предрек отток населения из страны

Бывший глава «Нафтогаз Украины» предрек отток населения из страны

Энергодифицит на Украине грозит стране массовым оттоком населения. Об этом сообщил бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире издания «Украинская правда» .

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