Делягин: Wildberries готов вложиться в ПВО, но закон запрещает бизнесу защищаться от дронов

После массированной атаки БПЛА на склады Wildberries в Ленинградской области и Санкт-Петербурге вновь заговорили о том, почему крупный бизнес не может самостоятельно обезопасить свою инфраструктуру от беспилотников.
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