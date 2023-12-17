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Зюзин о «России 25» и 5:3 с Беларусью: «Смогли переломить во многом за счет тренерских решений. Рискнули, сняли вратаря – расстановка «6 на 4» сработала»

– Считаю, что матч «Россия 25» – Беларусь стал украшением всего турнира. Полные трибуны, отличные скорости, высокая плотность игры, разные тактические схемы команд.

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