Yle: Хейсканен заявил, что Финляндия отправляет ВСУ «самые последние новинки»

Глава управления военной экономики Сил обороны Финляндии, генерал-лейтенант Микко Хейсканен сообщил, что Хельсинки отправляет Вооруженным силам Украины не только устаревшую технику из арсеналов, но и новейшие образцы вооружений.
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