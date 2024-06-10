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Yle: Хейсканен заявил, что Финляндия отправляет ВСУ «самые последние новинки»

Yle: Хейсканен заявил, что Финляндия отправляет ВСУ «самые последние новинки»

Глава управления военной экономики Сил обороны Финляндии, генерал-лейтенант Микко Хейсканен сообщил, что Хельсинки отправляет Вооруженным силам Украины не только устаревшую технику из арсеналов, но и новейшие образцы вооружений.

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