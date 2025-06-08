БлокнотРУ Премьер Армении считает, что разгром его его страны Азербайджаном в Нагорном Карабахе не дал ей «пойти по пути другого соседа».
Пашинян поблагодарил Азербайджан за унижение Армении и бросил камень в сторону России
Комментарии
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voodoopiplvoodo
Чудак на букву "мэ" этот премьер ушастый. Его страну, алиев и эрдоган, ещё не разорвали как собаки кошку, лишь потому, что там находится военная база РФ с воинским контингентом. Надо договориться с аятоллой, и вывести нашу базу на территорию Ирана - и контроль над регионом оставим за собой, и заодно посмотрим, как долго продержится режим накола. Насколько ещё ужмут его территорию государства, алиев с эрдоганом...
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10 час.
ИШ
Иван Шапошников
твари твари твари-конченные!..
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8 час.
Анастасия Гончарова
что азеры что этот идиот враги России!😡
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7 час.
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