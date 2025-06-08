Пашинян поблагодарил Азербайджан за унижение Армении и бросил камень в сторону России

voodoopiplvoodo

Чудак на букву "мэ" этот премьер ушастый. Его страну, алиев и эрдоган, ещё не разорвали как собаки кошку, лишь потому, что там находится военная база РФ с воинским контингентом. Надо договориться с аятоллой, и вывести нашу базу на территорию Ирана - и контроль над регионом оставим за собой, и заодно посмотрим, как долго продержится режим накола. Насколько ещё ужмут его территорию государства, алиев с эрдоганом...