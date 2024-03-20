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ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к экстремизму

ФСБ задержала жителя Камчатки за призывы к экстремизму

Известия/Павел Волков Жителя камчатского города Вилючинска задержали в Курске за призывы к убийству участников специальной военной операции, сообщила сотрудник пресс-службы Управления Федеральной службы безопасности по Камчатскому краю Дарья Слабука.

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